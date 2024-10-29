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13:14, 29 октября 2024Экономика

Власти российского региона подтвердили частичный запрет на продажу алкоголя в будни

Филимонов: в Вологодской области будут продавать алкоголь только два часа в день

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В Вологодской области продажа алкоголя в будни будет осуществляться только два часа в день, с 12 до 14 часов. Введение запрета подтвердил губернатор региона Георгий Филимонов, пишет URA.RU в Telegram-канале.

Уточняется, что в выходные дни и праздники сохранится обычный режим торговли. Изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года, если их одобрит законодательное собрание Вологодской области.

Филимонов объяснил новое ограничение ростом уровня заболеваемости алкоголизмом в регионе на 30 процентов и серьезным вредом, который алкоголь наносит здоровью граждан. По его словам, за год население региона сократилось на 7,5 тысячи жителей. При этом 71 процент ушедших россиян употребляли алкоголь. Губернатор заявил, что власти не могут равнодушно смотреть на ситуацию.

«В федеральном рейтинге трезвости регионов Вологодчина занимает позорное 71 место. На этом фоне за последние четыре года число алкогольных супермаркетов увеличилось более чем втрое. Они на каждом шагу. Много жалоб поступает на так называемые "наливайки", спаивающие людей в ночное время», — добавил Филимонов.

О том, что в регионе хотят продавать алкоголь два часа в день, стало известно накануне. Эксперты отметили, что эта мера вряд ли снизит потребление спиртных напитков населением, но вызовет недовольство покупателей.

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      Александра Качан
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