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16:19, 25 октября 2024Экономика

В одном российском регионе захотели продавать алкоголь два часа в день

В Вологодской области захотели ограничить продажу алкоголя двумя часами в день

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Вологодской области захотели ограничить продажу алкоголя в рознице двумя часами в день. Соответствующий законопроект подготовил губернатор региона Георгий Филимонов, передает «Коммерсантъ».

Проект предполагает, что алкоголь можно будет продавать с 12:00 до 14:00. Ограничения будут действовать в рабочие дни, новогодние каникулы, а также праздничные дни: Праздник весны и труда (1 мая), День России (12 июня), День знаний (1 сентября), День народного единства (4 ноября), День Конституции РФ (12 декабря). При этом новые правила не коснутся организаций общественного питания.

Закон должен вступить в силу с 1 марта 2025 года. Эксперты считают, что ограничения продажи алкогольных напитков в рознице не поспособствуют снижению их потребления в регионе, а только увеличат недовольство покупателей. Люди станут чаще ходить в специализированные магазины, чтобы запастись продукцией.

Ранее в Госдуме призвали ограничить продажу алкоголя парламентариям. Депутат от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева предложила убрать спиртные напитки из ассортимента магазина Госдумы.

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