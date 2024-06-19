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14:27, 19 июня 2024Экономика

В Госдуме предложили ограничить продажу алкоголя депутатам

Депутат Авксентьева предложила убрать алкоголь из магазина Госдумы

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева призвала ограничить продажу алкоголя парламентариям. В своем Тelegram-канале она предложила убрать спиртные напитки из ассортимента магазина Госдумы.

Авксентьева опубликовала видеоролик, на котором видны представленные на полках торговой точки бутылки вина, шампанского, коньяка, водки и виски. Обратив внимание на разнообразие алкоголя, депутат задалась вопросом, есть ли острая необходимость в таком ассортименте.

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Накануне за запрет продажи и употребления в Госдуме энергетиков выступил председатель ГД Вячеслав Володин. После этого такие напитки начали пропадать из холодильников думского магазина, отметила Авксентьева. «Предлагаю отказаться от политики двойных стандартов и алкоголь тоже с полок убрать. Зачем на работе алкоголь?» — написала она. В то же время парламентарий предположила, что в случае принятия таких мер вносимые депутатами законопроекты «рискуют стать суше и скучнее».

Ранее Володин рассказал, что запрет на продажу энергетиков детям может вступить в силу 1 сентября. Он отметил, что врачи доказали негативное влияние таких напитков на здоровье детей, в частности на их сердечно-сосудистую систему. «Это решение должно защитить здоровье наших детей, оградить молодежь от пагубных привычек», — добавил глава Госдумы.

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