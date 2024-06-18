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11:26, 18 июня 2024Россия

Названа предполагаемая дата вступления в силу закона о запрете продажи энергетиков детям

Володин: запрет на продажу энергетиков детям может вступить в силу 1 сентября

Фото: James Yarema / Unsplash

Запрет на продажу энергетиков детям может вступить в силу 1 сентября. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

18 июня соответствующий законопроект будет рассмотрен в первом чтении.

Володин отметил, что врачи доказали негативное влияние энергетиков на здоровье детей, в частности, на сердечно-сосудистую систему. «Это решение должно защитить здоровье наших детей, оградить молодежь от пагубных привычек», — добавил глава Госдумы.

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Кроме того, запрещается продавать вейпы на ярмарках, выставках и дистанционным способом.

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