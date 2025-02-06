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23:57, 6 февраля 2025Россия

В российском регионе захотели полностью запретить аборты

Губернатор Вологодской области Филимонов обсудит полный запрет на аборты
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Екатерина Штукина

Власти Вологодской области захотели обсудить запрет на аборты, в том числе в частных клиниках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Георгия Филимонова.

«Мы будем проводить в этом месяце на базе областного правительства большое совещание с главврачами и директорами, а также акционерами частных медицинских организаций, где будем вести речь о необходимости отказаться от абортов даже в частных клиниках», — отметил Филимонов.

Ранее в России предложили делать аборты только по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Как заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, объемы средств фонда ОМС на прерывание беременности будут направлены не только в государственные, но и в частные клиники, если те будут соблюдать все требования.

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