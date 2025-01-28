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14:56, 28 января 2025Россия

В России предложили делать аборты только по полису ОМС

Глава комитета Госдумы Леонов: Аборты надо делать только в рамках системы ОМС
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В России предложили делать аборты только по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, передает ТАСС.

Парламентарий пояснил, что объемы средств фонда ОМС на прерывание беременности будут направлены не только в государственные, но и в частные клиники, если те будут соблюдать все требования. Однако, по его словам, в случае нарушения частную клинику смогут лишить средств фонда, а также возможности делать аборты.

«Считаю, что в России нужен государственный контроль за прерыванием беременности. Установив возможность проведения абортов только в системе ОМС, мы сможем получить полный контроль над выполнением всех требований, в том числе над проведением консультаций психолога и соблюдением дней тишины», — обозначил Леонов.

По мнению депутата, также необходимо давать дополнительные выплаты тем медикам, которые помогли женщине принять решение отказаться от прерывания беременности.

Ранее в Госдуме предложили вернуть проверки делающих аборты клиник. В обоснование инициативы были приведены данные Росздравнадзора, согласно которым кабинеты психологической и медико-социальной помощи россиянкам организованы лишь в 9,5 процента частных клиник.

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