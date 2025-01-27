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08:36, 27 января 2025Россия

В России захотели отменить мораторий на проверки делающих аборты клиник

В Госдуме предложили вернуть проверки делающих аборты клиник
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Grey / Unsplash

В России захотели отменить мораторий на проверки делающих аборты клиник. Соответствующее предложение члены комитета Госдумы по охране здоровья направили председателю правительства Михаилу Мишустину, передает РИА Новости.

Речь идет о проведении внеплановых проверок Росздравнадзором в отношении частных медицинских организаций без предварительного согласования. Сейчас такие мероприятия проводятся только при условии согласования с органами прокуратуры и при непосредственной угрозе или уже свершившемся причинении вреда жизни и тяжкого вреда здоровью россиян.

«Вопросы оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (искусственное прерывание беременности)" имеют высокую социальную значимость и напрямую связаны с реализацией демографической политики государства», — говорится в обращении.

В обоснование инициативы приводятся также данные Росздравнадзора, согласно которым кабинеты психологической и медико-социальной помощи россиянкам организованы лишь в 9,5 процента частных клиник, где делают аборты.

Ранее во время прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией президент России Владимир Путин ответил на вопрос про аборты. По его словам, его необходимо решать взвешенно: учесть религиозные убеждения, вопросы, связанные с повышением демографии, об уровне благосостояния российских семей с детьми, их будущем, а также о праве женщины принимать решения.

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