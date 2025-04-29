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16:03, 29 апреля 2025Россия

В российском регионе введут выплаты отговорившим женщин от аборта медикам

В Мурманской области введут выплаты отговорившим женщин от аборта медикам
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Мурманской области власти введут выплаты медикам, отговорившим женщин от аборта. Соответствующий проект постановления опубликовало правительство российского региона.

Согласно сведениям из опубликованного документа, специалист сможет получить пять тысяч рублей, а гинеколог или акушер-гинеколог, который уговорил женщину рожать и вел весь срок беременности, — 25 тысяч рублей.

До этого выплату в пять тысяч рублей пообещали медикам в Псковской области, уговаривающим женщин не делать аборт.

Кроме того, власти Вологодской области внедряли похожую инициативу. Там после родов медработник получает еще 25 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что исполняющую обязанности главврача городского роддома в Вологде Людмилу Горюнову наказали штрафом в 15 тысяч рублей за отказ делать аборт.

ЖЗЛ
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