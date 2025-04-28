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16:45, 28 апреля 2025Россия

Главврача российского роддома наказали за отказ делать аборт

Главврача роддома в Вологде Горюнову оштрафовали за отказ делать аборт
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Исполняющую обязанности главврача городского роддома в Вологде Людмилу Горюнову наказали штрафом в 15 тысяч рублей за отказ делать аборт. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области в Telegram.

Как установил суд, в феврале местная жительница узнала, что беременна незапланированным ребенком и обратилась в женскую консультацию, где после анализов получила направление в «Вологодский городской родильный дом» на проведение аборта. Однако в медучреждении россиянке отказали в проведении процедуры. «Ссылаясь на устный приказ Минздрава региона о запрете проведения абортов на территории Вологодской области, а также на моральные и религиозные соображения, делать аборт мне отказались», — цитирует пресс-служба россиянку.

В результате женщине пришлось прерывать беременность в Ярославле. После этого она обратилась в прокуратуру, которая вынесла постановление о возбуждении административного дела в отношении главы волгоградского роддома. Судья признал руководителя медучреждения виновной в нарушении требований и условий, предусмотренных специальным разрешением или лицензией.

В беседе с изданием «Подъем» Горюнова заявила, что действовала согласно регламенту. «Я свою работу делаю в соответствии с теми нормативными документами, которые есть у нас в РФ и Вологодской области. У нас аборты делаются в соответствии с приказом о маршрутизации», — пояснила акушер-гинеколог.

Выписанный ей штраф медик комментировать отказалась.

Ранее стало известно, что в Вологодской области выявили шесть случаев незаконного отказа в проведении абортов. Кроме того, в регионе зафиксировали один случай необоснованного направления на процедуру прерывания беременности в другое медучреждение. По данным СМИ, Генпрокуратура вынесла 19 предостережений руководителям медицинских учреждений и организаций субъекта.

ЖЗЛ
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