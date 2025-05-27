Еще в одном российском регионе ввели выплаты беременным школьницам

В Алтайском крае ввели выплату в 100 тысяч рублей беременным школьницам

В Алтайском крае беременные школьницы смогут получить единовременную выплату. О введении такой меры поддержки сообщили в министерстве социальной защиты региона, передает ТАСС.

«Выплата единовременная, касается не только школьниц, но всех девушек, которые очно обучаются по образовательным программам. Обращений от школьниц еще не было. Размер выплаты 100 тысяч рублей», — пояснили в министерстве.

Там добавили, что для получения выплаты нужно состоять на учете по беременности 12 недель в медицинской организации на территории Алтайского края. Согласно приказу министерства, единовременную выплату назначат однократно, если обращение подано с 1 июня 2025 года до 31 декабря 2027 года.

Днем ранее, 26 мая, сообщалось, что беременным студенткам начнут платить в Санкт-Петербурге. Выплаты будут положены тем девушкам, которые учатся очно и готовятся стать матерями.

Выплаты беременным школьницам начали вводить весной 2025 года. Сначала их объявили в Орловской области, затем аналогичные меры ввели в Кемеровской области, где сумма единовременной выплаты составит 100 тысяч рублей.

Россияне тем временем разделились во мнении по вопросу о выплатах беременным школьницам. В Госдуме подобные меры для повышения рождаемости назвали нормализацией подростковой беременности. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявлял, что такие меры на рождаемости не отражаются и являются «пиар-игрушками».