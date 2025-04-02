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18:11, 2 апреля 2025Россия

В Госдуме назвали нормализацией подростковой беременности выплаты школьницам за детей

Депутат Госдумы Горячева назвала трагедией рождение детей школьницами
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ömürden Cengiz / Unsplash

Выплаты школьницам за рождение ребенка похожи на нормализацию подростковой беременности. Об этом заявила депутат Госдумы Ксения Горячева в своем Telegram-канале.

«Когда ребенок рожает ребенка — это не героизм, а трагедия. Поддержка — важна. Но поддержка — это психологическая, медицинская, социальная помощь. А не сигнал: "Забеременела? Мы заплатим"», — сказала она.

Парламентарий напомнила, что семья является сознательным, зрелым и обдуманным выбором, а также призвала не использовать детскую наивность для демографической статистики.

Ранее стало известно, что в нескольких регионах России решили выплачивать беременным школьницам, а также студенткам единоразовое пособие от 100 тысяч рублей.

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