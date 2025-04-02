В Госдуме назвали нормализацией подростковой беременности выплаты школьницам за детей

Депутат Госдумы Горячева назвала трагедией рождение детей школьницами

Выплаты школьницам за рождение ребенка похожи на нормализацию подростковой беременности. Об этом заявила депутат Госдумы Ксения Горячева в своем Telegram-канале.

«Когда ребенок рожает ребенка — это не героизм, а трагедия. Поддержка — важна. Но поддержка — это психологическая, медицинская, социальная помощь. А не сигнал: "Забеременела? Мы заплатим"», — сказала она.

Парламентарий напомнила, что семья является сознательным, зрелым и обдуманным выбором, а также призвала не использовать детскую наивность для демографической статистики.

Ранее стало известно, что в нескольких регионах России решили выплачивать беременным школьницам, а также студенткам единоразовое пособие от 100 тысяч рублей.