Беременным школьницам будут платить 100 тысяч рублей. Что известно о новой выплате?

Орловским школьницам выплатят до 100 тысяч рублей за беременность

Беременным школьницам в Орловской области решили выплачивать до 100 тысяч рублей. Указ был подписан губернатором российского региона Андреем Клычковым.

Таким образом, согласно новому постановлению, изменения внесли в указ от декабря 2024 года, согласно которому аналогичные выплаты ранее предоставлялись только студенткам очного отделения колледжей и вузов.

Кому теперь положены выплаты

Таким образом денежные средства теперь будут положены учащимся, проходящим «обучение по очной форме обучения в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования».

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Для получения выплаты необходимо встать на учет по беременности в медицинской организации.

Мера будет действовать с 2025 по 2027 год. Она появилась в рамках региональной программы финансовой поддержки. Власти отмечают, что единовременная выплата призвана улучшить региональную демографическую ситуацию, поддержать рождаемость и обеспечить достойное качество жизни семей.

Другие регионы также стараются поддерживать будущих молодых матерей

В конце прошлого года в Ульяновской области объявили, что с 2025 года беременным студенткам начнут платить по 200 тысяч рублей. Губернатор региона Алексей Русских сообщал, что воспользоваться мерой смогут студентки вузов и ссузов, проживающие на территории региона не менее одного года до поступления в образовательную организацию и имеющие срок беременности не менее 22 недель.

Кроме того, меры поддержки действуют в Самарской области (100 тысяч рублей при рождении первого ребенка выплачивают матерям в возрасте от 18 до 25 лет), Красноярском крае (100 тысяч рублей платят матерям в возрасте до 23 лет), Республике Карелия (100 тысяч рублей платят матерям-студенткам в возрасте до 25 лет), Пермском крае (134 тысячи платят родившим студенткам вузов или колледжей), Челябинской области (молодая семья получит 1 миллион рублей при рождении первого ребенка в возрасте матери до 23 лет включительно).

Также в целом по России захотели ежемесячно платить беременным студенткам на уровне МРОТ, который с начала года в среднем составляет 22 440 рублей. Инициативу поддержали в Минобрнауки, однако она пока не была принята. Уточнялось, что в случае принятия закона пособия по беременности и родам планируется выплачивать студенткам, обучающимся по очной форме в вузах, научных и профессиональных образовательных организациях, а также учреждениях дополнительного профобразования.