В российском регионе студенткам за беременность решили платить по 200 тысяч

Русских: в Ульяновской области беременным студенткам решили платить 200 тысяч

В Ульяновской области беременным студенткам решили платить по 200 тысяч рублей с 2025 года. Об этом сообщил губернатор российского региона Алексей Русских, передает ТАСС.

Он рассказал об этом во время заседания штаба по комплексному развитию Ульяновской области.

Воспользоваться мерой смогут студентки вузов и ссузов, проживающие на территории региона не менее одного года до поступления в образовательную организацию и имеющие срок беременности не менее 22 недель.

Ульяновский министр соцзащиты Дмитрий Батраков предположил, что данной мерой поддержки планируется охватить более 500 женщин.

До этого стало известно, что в России власти обсуждают вопрос о повышении размера пособий по беременности и родам для студенток очной формы обучения.