В России захотели повысить пособия по беременности и родам для студенток

«Ведомости»: власти обсуждают повышение пособия по беременности для студенток

В России власти обсуждают вопрос о повышении размера пособий по беременности и родам для студенток очной формы обучения. Об этом сообщили два федеральных чиновника, которые знакомы с ходом дискуссии, пишут «Ведомости».

По информации одного из них, работа по этому вопросу пока не завершена, также пока не определены финальные параметры. Сейчас студенткам очной формы обучения платят пособия по беременности и родам в размере стипендии. В случае, если девушка не учится очно, размер ее пособия равен минимальному размеру государственной академической стипендии.

Стипендия студентам очной формы обучения положена в случае, если они успешно прошли аттестацию и сдали зачеты и экзамены без задолженности. В 2024 году обучающиеся в университетах могут получать стипендию в размере 2067 рублей, в колледжах и техникумах — 539 рублей.

По мнению руководителя Фонда развития гражданского общества Константина Костина, повышение размера пособия является правильным предложением, однако для увеличения рождаемости в стране нужны более комплексные решения. Такие точечные меры, согласно его заявлению, не изменят демографическую ситуацию в стране, если беременность будет преградой для получения образования и трудоустройства.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что условия для перелома демографической ситуации в стране нужно создать уже в 2025 году. Он назвал изменения в этой сфере жизни сложной задачей, однако призвал сделать все, чтобы добиться выхода на рост рождаемости.