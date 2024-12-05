Путин поручил создать условия для перелома в одной сфере жизни россиян в 2025 году

Путин: в 2025 году нужно создать условия для перелома демографической ситуации

Условия для перелома демографической ситуации в России нужно создать уже в 2025 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, трансляцию которого ведет Кремль в Telegram.

Глава государства назвал изменения ситуации в этой сфере жизни сложной задачей, однако призвал сделать все, чтобы добиться выхода на рост рождаемости. «С учетом глобального демографического кризиса, который затронул и Россию, важнейшим направлением и усилиями государства является поддержка семьи, рождаемости», — сказал он.

При этом президент подчеркнул, что «по объективным обстоятельствам не все от нас зависит».

Ранее, 8 мая, Путин поручил повысить суммарный коэффициент рождаемости в стране до 1,6 к 2030 году. В 2023 году этот показатель снизился до 1,41 и обновил многолетний минимум. Кроме того, президент поручил к этому же сроку увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года.