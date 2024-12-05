Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:20, 5 декабря 2024Россия

Путин поручил создать условия для перелома в одной сфере жизни россиян в 2025 году

Путин: в 2025 году нужно создать условия для перелома демографической ситуации
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Условия для перелома демографической ситуации в России нужно создать уже в 2025 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, трансляцию которого ведет Кремль в Telegram.

Глава государства назвал изменения ситуации в этой сфере жизни сложной задачей, однако призвал сделать все, чтобы добиться выхода на рост рождаемости. «С учетом глобального демографического кризиса, который затронул и Россию, важнейшим направлением и усилиями государства является поддержка семьи, рождаемости», — сказал он.

При этом президент подчеркнул, что «по объективным обстоятельствам не все от нас зависит».

Ранее, 8 мая, Путин поручил повысить суммарный коэффициент рождаемости в стране до 1,6 к 2030 году. В 2023 году этот показатель снизился до 1,41 и обновил многолетний минимум. Кроме того, президент поручил к этому же сроку увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «С утра начался движ». В России заявили о масштабной операции в Курской области. Что там происходит?

      Кадыров объявил год района имени Путина

      Силуанов прокомментировал ситуацию с рублем словами «все будет в порядке»

      Стилист Рогов назвал модную замену курткам и пальто

      На Украине объяснили слова властей о мобилизации 18-летних

      Москвичей предупредили о сильном снеге

      «ВКонтакте» выпустила масштабное обновление

      В России осудят банду подростков за нападение на прохожих

      Валерия назвала один запрет в отношениях с Пригожиным

      Россиянам подсказали способ выбрать хорошую новогоднюю елку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше