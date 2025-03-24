Российский губернатор прокомментировал выплаты до 100 тысяч рублей беременным школьницам

Орловский губернатор Клычков: В регионе сейчас нет беременных школьниц

В Орловской области сейчас нет беременных школьниц. Об этом, комментируя указ о выплате до 100 тысяч рублей этой категории жительниц региона, заявил глава региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что Минтруд в феврале утвердил рекомендации по повышению рождаемости, среди которых в том числе есть норма, принятая в Орловской области. «Насколько я знаю, более 40 регионов России ее уже приняли. Уверен, что остальные субъекты от этих рекомендаций тоже не отступят», — написал Клычков.

По его мнению, школьницы, которые оказались беременны, часто принимают «спорные решения». Задача властей, по его словам, оказать поддержку и помочь сохранить жизнь ребенка и здоровье матери. Клычков призвал оценивать введенный указ как еще одну меру социальной поддержки для жителей региона.

24 марта в сети обратили внимание на указ Клычкова от 20 марта, согласно которому в Орловской области власти начнут платить беременным школьницам до 100 тысяч рублей. Выплата после постановки на учет беременной полагается в случае «обучения по очной форме обучения в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования». Действие программы рассчитано до 2027 года.