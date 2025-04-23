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06:57, 23 апреля 2025Россия

Россияне разделились по вопросу выплат беременным школьницам в регионах

ВЦИОМ: Россияне разделились по вопросу выплат беременным школьницам в регионах
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россияне разделились по вопросу выплат беременным школьницам в регионах, показал опрос ВЦИОМ. Об этом сообщают «Ведомости».

В частности, 45 процентов мужчин поддерживает выплаты, против высказалось 36 процентов. 42 процента женщин оказались против выплат, но 41 процент поддержал инициативу. Процент равнодушных среди мужчин и женщин оказался почти одинаковым, 15 и 12 процентов.

Кроме того, опрос показал, что большинство респондентов, 74 процента, считают, что рождение детей в возрасте до 18 лет неприемлемо.

Ранее в регионах России начали вводить выплаты беременным школьницам. Такие меры поддержки, которые призваны повысить рождаемость, ввели в Орловской области и Кемеровской области. В Госдуме назвали такие выплаты нормализацией подростковой беременности. Школьницам в положении нужна психологическая, медицинская и социальная помощь, заявила депутат Ксения Горячева.

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