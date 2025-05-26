Глава СПЧ оценил идею выплат беременным школьницам

Глава СПЧ Фадеев: Выплаты беременным школьницам не отражаются на рождаемости

Выплаты школьницам по беременности, которые ввели в некоторых регионах России, слабо отражаются на уровне рождаемости. Об этом, комментируя инициативу, заявил председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, его цитирует РИА Новости.

«На самом деле подобные меры очень слабо отражаются на уровне рождаемости. У нас есть реальная демографическая проблема, нельзя подменять решение демографической проблемы такого рода пиар-игрушками», — прокомментировал ситуацию Фадеев.

Выплаты беременным школьницам начали вводить весной 2025 года. Сначала их объявили в Орловской области, затем аналогичные меры ввели в Кемеровской области, где сумма единовременной выплаты составит 100 тысяч рублей.

Россияне тем временем разделились во мнении по вопросу о выплатах беременным школьницам. Кроме того, социологический опрос показал, что большинство опрошенных считают, что рождение детей в возрасте до 18 лет неприемлемо. В Госдуме подобные меры для повышения рождаемости назвали нормализацией подростковой беременности.