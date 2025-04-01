Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:26, 1 апреля 2025Россия

Власти еще одного российского региона решили заплатить беременным школьницам

Беременным школьницам в Кемеровской области предоставят единовременные выплаты
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Власти еще одного региона — Кемеровской области (Кузбасса) — решили заплатить беременным школьницам. Об том сообщает РИА Новости.

По информации агентства, предоставленная выплата будет единовременной и составит 100 тысяч рублей.

Ранее аналогичные меры приняли Орловская и Брянская области.

Также в целом по России захотели ежемесячно платить беременным студенткам на уровне МРОТ, который с начала года в среднем составляет 22 440 рублей. Инициативу поддержали в Минобрнауки, однако она пока не была принята.

    Обсудить
    Последние новости

    Президент Финляндии высказался о восстановлении отношений с Россией

    Каллас высказалась об отправке миротворцев на Украину

    Российский космонавт пошутил про плоскую Землю

    Россиянам назвали необходимую сумму для жизни без работы

    Эвакуацию гражданских из оккупированного ВСУ населенного пункта под Курском сняли на видео

    Знаменитый кинолог назвал ужасную породу собак для большинства владельцев

    Россиянам перечислили подешевевшие автомобили

    Названа дата выхода песни Пугачевой о войне

    Каллас призвала к новым санкциям против России

    ВС России нанесли удар фугасной авиабомбой по заводу в Херсоне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше