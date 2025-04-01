Власти еще одного российского региона решили заплатить беременным школьницам

Беременным школьницам в Кемеровской области предоставят единовременные выплаты

Власти еще одного региона — Кемеровской области (Кузбасса) — решили заплатить беременным школьницам. Об том сообщает РИА Новости.

По информации агентства, предоставленная выплата будет единовременной и составит 100 тысяч рублей.

Ранее аналогичные меры приняли Орловская и Брянская области.

Также в целом по России захотели ежемесячно платить беременным студенткам на уровне МРОТ, который с начала года в среднем составляет 22 440 рублей. Инициативу поддержали в Минобрнауки, однако она пока не была принята.