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17:22, 24 декабря 2024Россия

Еще один российский регион ввел штрафы за склонение женщин к абортам

Омский губернатор Хоценко подписал закон о штрафах за склонение женщин к абортам
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

В Омской области ввели штрафы до 200 тысяч рублей за склонение женщин к проведению процедуры аборта. Подписанный губернатором Виталием Хоценко закон размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, под склонением к аборту понимаются уговоры, предложения, подкуп или обман беременной женщины с целью принудить ее к проведению процедуры. Исключением будет считаться сообщение врача о наличии медицинских показаний к прерыванию беременности.

Штраф для граждан за склонение к абортам составит от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Ранее запрет на склонение к абортам захотели ввести в Хакасии. Республиканский парламент планирует рассмотреть соответствующий законопроект в 2025 году.

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19 декабря в ходе прямой линии президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос про аборты, заявил, что не должно быть вопросов, которые раскололи бы наше общество. По его словам, нужно думать как о благосостоянии российских семей с детьми, так и о праве женщины принимать какие-то решения.

ЖЗЛ
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