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09:11, 20 декабря 2024Россия

В российском регионе захотели ввести запрет на склонение к абортам

В Хакасии захотели ввести запрет на склонение к абортам
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В Хакасии захотели ввести запрет на склонение к абортам. Законопроект внесли в план работы верховного совета российского региона на 2025 год, пишет «Коммерсантъ».

Согласно плану работы, законопроект планируется подготовить в первой половине 2025 года. Авторами законопроекта является группа депутатов единороссов и коммунистов.

Речь идет об уговорах, просьбах, предложениях, убеждениях, а также выдвижениях требований, подкупе или обмане — эти действия будут считаться склонением женщины к аборту.

Ранее во время прямой линии президент России Владимир Путин ответил на вопрос про аборты. Он отметил, что при принятии решений важно думать не только о том, чтобы не страдали религиозные убеждения, решались задачи, связанные с демографией, но и об уровне благосостояния российских семей с детьми и правах женщин.

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