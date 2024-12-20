В российском регионе захотели ввести запрет на склонение к абортам

В Хакасии захотели ввести запрет на склонение к абортам

В Хакасии захотели ввести запрет на склонение к абортам. Законопроект внесли в план работы верховного совета российского региона на 2025 год, пишет «Коммерсантъ».

Согласно плану работы, законопроект планируется подготовить в первой половине 2025 года. Авторами законопроекта является группа депутатов единороссов и коммунистов.

Речь идет об уговорах, просьбах, предложениях, убеждениях, а также выдвижениях требований, подкупе или обмане — эти действия будут считаться склонением женщины к аборту.

Ранее во время прямой линии президент России Владимир Путин ответил на вопрос про аборты. Он отметил, что при принятии решений важно думать не только о том, чтобы не страдали религиозные убеждения, решались задачи, связанные с демографией, но и об уровне благосостояния российских семей с детьми и правах женщин.