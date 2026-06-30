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Силовые структуры
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13:56, 30 июня 2026Силовые структуры

Россиянка удушила новорожденного внука и выбросила в подвал

Под Калининградом в подвале дома найден убитый в 2016 году бабушкой младенец
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Под Калининградом в подвале дома найден ставший в 2016 году жертвой россиянки ее новорожденный внук. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

По данным канала, все произошло в Гусеве в 2016 году. Тогда, будучи несовершеннолетней, дочь фигурантки родила ребенка. Бабушка не захотела оставлять его, удушила, положила в полиэтиленовый пакет и выбросила в подвал, где его нашли прохожие.

Повторная проверка в 2025 году позволила сотрудникам Следственного комитета (СК) найти отца ребенка. Это удалось сделать из-за появившегося в базе генотипа мужчины, находившегося на тот момент в тюрьме. Пообщавшись с ним, правоохранители выяснили, что мать потерпевшего и его бабушка проживали в том же доме, в подвале которого нашли младенца.

Позже мать ребенка рассказала, что после родов ее мать унесла младенца и сказала не задавать вопросов. 47-летняя мать девушки вину отрицает.

В отношении нее возбуждено уголовное дело. Все материалы переданы в суд.

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