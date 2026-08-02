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11:33, 2 августа 2026Силовые структуры

Вдову участника Великой Отечественной войны жестко избили

В Приморском крае женщина избила вдову участника Великой Отечественной войны
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В приморском Артеме 85-летняя Алла Х., вдова участника Великой Отечественной войны, стала жертвой нападения собственной падчерицы. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

30 июля в дом к пенсионерке пришла дочь покойного мужа от первого брака. Она потребовала продать дом или немедленно передать ей полтора миллиона рублей. Когда женщина отказалась, гостья применила силу — набросилась с кулаками, нанеся удары. Пожилая женщина потеряла сознание.

Очнувшись, пенсионерка увидела, что нападавшая расхаживает по дому. Она заявила, что будет возвращаться и бить ее до тех пор, пока не получит документы или деньги. После этого падчерица ушла.

Пенсионерку госпитализировали с травмой головы и обширной гематомой кисти. Родственники написали заявление в полицию, но, по их словам, спустя несколько дней пострадавшую никто не опросил. Близкие просят правоохранителей провести проверку.

Ранее в Екатеринбурге мужчина без причины избил пенсионерку на глазах у прохожих.

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