Переливший себе кровь сына ради молодости миллиардер пожаловался на личную жизнь

45-летний миллиардер Брайан Джонсон рассказал о причинах одиночества

45-летний миллиардер Брайан Джонсон, который одержим идеей сохранить свое тело молодым, поделился сложностями с личной жизнью и рассказал о причинах одиночества. Об этом сообщает New York Post.

Джонсон тратит около 2 миллионов долларов в год на то, чтобы замедлить процесс биологического старения. Кроме того, в повседневной жизни он придерживается ряда строгих правил и живет по необычному распорядку. Джонсон ложится спать в половину девятого вечера, употребляет определенное число калорий только с 6 до 11 утра и проводит около пяти часов в день в подобии медитации, которую называет «сосредоточенным размышлением». Во сне к нему подключено множество датчиков, изменяющих огромное количество показателей: от вариабельности пульса до числа ночных эрекций.

Такие привычки, по его словам, могут оттолкнуть потенциальных романтических партнеров. Поэтому в настоящее время он одинок, на что и пожаловался журналистам.

В обстоятельствах, когда я хотел начать отношения, я сразу давал девушкам список из десяти пунктов. Я говорил, «вот все то, что ты будешь во мне ненавидеть, и все, что превратит меня в невыносимого партнера». Все это очень серьезно

Брайн Джонсон миллиардер

Так как Джонсон очень ценит крепкий сон, то признался, что не будет готов делить с потенциальной партнершей постель. «Пробуждения опасны: если ты проснулся, то снова заснуть бывает очень трудно, — так что встроить другого человека в мою жизнь невероятно сложно», — считает миллиардер.

Кроме того, в доме Джонсона действует строгое правило об отсутствии пустых разговоров по утрам. По словам его сына, даже простой вопрос о том, как ему спалось, может нарушить режим и сбить настрой при подготовке к ежедневной медитации.

Со своей последней девушкой, YouTube-звездой Тарин Саузерн, Джонсон со скандалом расстался в 2019 году. После разрыва Саузерн подала на бывшего жениха в суд, заявив, что миллиардер бросил ее после трех лет отношений из-за болезни. По ее словам, когда она лечилась от рака груди, он назвал ее «плохой сделкой» и «сплошным убытком», выгнал из дома в Калифорнии, уволил с работы и лишил денежного содержания.

Ранее миллиардер Брайан Джонсон в попытке вернуть здоровье и внешность 18-летнего юноши переливал себе компоненты крови 17-летнего сына. Позже он сообщил, что этот способ омоложения оказался неэффективным.