Вечно молодой миллиардер бросил невесту со смертельным диагнозом

Тратящий на вечную молодость миллионы Брайан Джонсон бросил без денег невесту с раком

45-летний миллиардер Брайан Джонсон, тратящий на поиски секретов вечной молодости миллионы долларов, бросил без денег невесту со смертельным диагнозом рак груди. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Журналистам газеты удалось получить доступ к тексту искового заявления, которое подала против миллиардера 37-летняя Тарин Саузерн. В 27-страничной жалобе она утверждает, что Джонсон обещал быть с ней до конца жизни и обеспечивать ее при условии, что она будет помогать ему прийти к славе.

Саузерн пишет, что стояла у истоков создания YouTube, снималась в многочисленных американских шоу и была молода, амбициозна и крайне трудолюбива. Они познакомились с Джонсоном в 2016 году, и, как утверждает истица, на тот момент она была более успешна, чем он. Тем не менее ему удалось усыпить ее бдительность многочисленными комплиментами ее уму и умению продвигать проекты и уверениями, что он давно искал такую женщину.

Джонсон предложил ей взаимовыгодное сотрудничество: она отказывается от своей карьеры и посвящает все время продвижению его проекта Kernel (с него он посулил ей часть доходов), а также формированию его положительного имиджа в обществе. Также миллиардер обязался заботиться о ее здоровье, поддерживать молодость и быть рядом навсегда

Девушка согласилась на его условия, так как искренне верила в чувства Джонсона. Он даже познакомил ее со своими тремя детьми и вскоре предложил съехаться и жить в шикарном особняке. Саузерн вела блог за бойфренда, писала ему речи, снимала его для блога, давала советы по выбору одежды и наняла титулованного режиссера для его автобиографического фильма. Она продала свою недвижимость в Лос-Анджелесе, рассчитывая на его полную финансовую поддержку. Таким образом, работая только на него и лишившись всех сторонних источников дохода, она стала полностью финансово зависеть от него.

В начале отношений Саузерн была так влюблена, что ее не смутили расспросы о всех ее бывших любовниках в подробностях. Позднее в иске к бывшему партнеру она заявила, что этот разговор нанес ей психологическую травму. Дополнительные страдания ей причинил тот факт, что Джонсон постоянно изменял ей, в том числе с проститутками. Когда Саузерн возмущалась этим, он предлагал ей сделать что-то, чтобы стать более привлекательной для него.

Несмотря на ее возражения и многочисленные просьбы придерживаться моногамных отношений, госпожа Саузерн считает, что ответчик Джонсон занимался сексом не менее чем с дюжиной женщин, возможно, больше, в период их отношений. Нескольких из этих женщин он знал: он агрессивно домогался друзей и знакомых госпожи Саузерн. Другие были проститутками или девушками из приложений для знакомств со спонсорами из иска Тарин Саузерн

В 2019 году, вскоре после выхода и успеха спродюсированного Саузерн фильма I am Human о связи человеческих достижений и технологий, главную роль в котором исполнил Джонсон, ей диагностировали рак груди третьей стадии. Женщина начала изнурительное лечение, и в этот момент, как она утверждает, жених заявил ей, что им надо развестись. Сначала он предложил ей 149 тысяч долларов на то, чтобы найти жилье на первое время и оплатить часть лечения. Но уже спустя несколько дней миллиардер приказал ей выехать из особняка, отказаться от всех договоренностей и денежных компенсаций, при этом запретив размещать в социальных сетях объявления о поиске жилья. Это, по мнению, Джонсона, повредило бы его имиджу.

Джонсон назвал больную раком невесту «плохой сделкой» и «чистым убытком». При этом миллиардер морально давил на ослабленную болезнью женщину и угрожал ей. Не имея сил сопротивляться, Саузерн согласилась на его условия, оставшись без денег, жилья, работы и поддержки

Теперь Саузерн требует от Джонсона через суд финансовую компенсацию за потерянную работу, утраченные перспективы и психологические травмы. Истица не скрывает, что стремится разрушить идеальный имидж Джонсона, который сама и выстраивала несколько лет. По ее словам, идеальная репутация волнует экс-жениха так же сильно, как и поиски секретов вечной молодости.

Судебное заседание по иску Саузерн к Джонсону назначили на май 2023 года.

Ранее подробная статья о Брайане Джонсоне появилась в американском деловом издании Bloomberg. 45-летний миллиардер подробно рассказал о ежегодных тратах по два миллиона долларов на врачей и десятках ежедневных медицинских процедур ради вечной молодости.