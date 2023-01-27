45-летний миллиардер нашел секрет вечной молодости и помолодел до 18 лет

Bloomberg: миллиардер Брайан Джонсон рассказал о миллионных тратах ради вечной молодости

45-летний миллиардер Брайан Джонсон рассказал о ежегодных тратах по два миллиона долларов на врачей и десятках ежедневных медицинских процедур ради вечной молодости. Историю богача рассказало издание Bloomberg.

Для достижения своей цели миллиардер нанял команду врачей под руководством 29-летнего специалиста по регенеративной медицине Оливера Золмана. Золман и Джонсон одержимо читают научную литературу о старении и долголетии, чтобы найти секрет молодости, и используют Джонсона как подопытного кролика, отслеживая результаты всеми возможными способами. За это время их подопечный помолодел на десятки лет, что доказывает как его внешний вид, так и результаты анализов.

Он хочет иметь мозг, сердце, легкие, печень, почки, сухожилия, зубы, кожу, волосы, мочевой пузырь, пенис и прямую кишку 18-летнего юноши

Для поддержания идеальной формы Джонсон придерживается строгого графика: съедает не больше 1977 калорий в день, придерживаясь веганской диеты, ежедневно по часу занимается спортом, три раза в неделю посвящает интенсивным тренировкам, ложится спать в одно и то же время и перед этим носит блокирующие синий свет очки.

Каждый месяц он также переносит десятки медицинских процедур, некоторые из которых довольно экстремальные и болезненные, а затем оценивает их результаты с помощью дополнительных анализов крови, МРТ, УЗИ и колоноскопии.

Несколько месяцев назад миллиардер-экспериментатор перенес инъекцию жира в лицо. По его словам, процедура стала первой из серии инъекций, которые создали прослойку жира на его лице. Предполагается, что имплантированный жир будет производить настоящие жировые клетки, такие же, как в молодом организме.

Потребуется несколько месяцев, чтобы построить жировой каркас. Если я сделаю МРТ или мультиспектральную визуализацию, то, надеюсь, она покажет, что я снова стал 18-летним Брайан Джонсон экспериментатор

Врачи отмечают, что у Джонсона есть признаки омоложения организма. В его организме всего пять-шесть процентов жира, у него сердце 37-летнего, кожа 28-летнего, а объем легких и физическая форма 18-летнего.

То, что я делаю, может показаться экстремальным, но я пытаюсь доказать, что старение и разрушение тела не являются неизбежными Брайан Джонсон экспериментатор

Миллиардер не собирается останавливаться на достигнутом. Врачи Джонсона проболтались о его желании пройти процедуры по генной терапии. Несмотря на критику она намерен посвятить всю жизнь и свое тело науке.

Ранее врач Альпана Мохта перечислила семь способов продлить молодость кожи. В первую очередь она призвала отказаться от алкоголя.