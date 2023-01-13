Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:57, 13 января 2023Забота о себе

Врач перечислила семь способов продлить молодость кожи

Врач Альпана Мохта порекомендовала отказаться от алкоголя для борьбы с дряблостью кожи

Фото: Nati Melnychuk / Unsplash

Для борьбы с дряблостью кожей необходимо отказаться от курения и высыпаться, считает врач Альпана Мохта. Она перечислила семь способов, которые помогут продлить молодость и сохранить подтянутость кожи в материале для Eat This, Not That!

В первую очередь Мохта рекомендует использовать средства по уходу за кожей, которые содержат ингредиенты, повышающие уровень коллагена и эластина. «Коллаген и эластин — это белки, которые помогают сохранить упругость и эластичность кожи», — объяснила она. Также врач посоветовала регулярно заниматься спортом, поскольку физические нагрузки помогают повысить тонус и упругость кожи за счет укрепления мышц.

Материалы по теме:
Химическая красота Чулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
Химическая красотаЧулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
6 января 2021
«Еле спасли» Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
«Еле спасли»Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
21 июня 2021

Врач обратила внимание на важность качественного сна не только для хорошего состояния кожи, но и для здоровья всего организма. Она настоятельно порекомендовала высыпаться и наладить график сна. Помимо этого, Мохта предупредила об опасности курения и алкоголя. По ее словам, табак и выпивка могут способствовать преждевременному старению кожи и разрушению коллагена и эластина.

Тем, кто желает сохранить упругости кожи, Мохта предложила пить больше чистой воды, ежедневно пользоваться солнцезащитным кремом, чтобы уменьшить влияние ультрафиолета, и питаться полезными и здоровыми продуктами.

Ранее кандидат медицинских наук, косметолог-дерматолог Наталия Гайдаш рассказала, как следует ухаживать за кожей в отопительный сезон. Она посоветовала использовать увлажнитель воздуха или развесить на батареях мокрые простыни или белье.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
В Госдуме назвали мечтами военные сборы для россиян старше 30 лет
В Норвегии задержали незаконно пересекшего границу с Россией иностранца
Турция обвинила США и Россию в невыполненных договоренностях по Сирии
Врач перечислила семь способов продлить молодость кожи
Оценено влияние нового скандала вокруг Байдена на следующие президентские выборы
Рекламу альбома Деми Ловато запретили из-за оскорбления чувств верующих
Toyota завершила увольнение сотрудников на российском заводе
Шансы объявления импичмента Байдену оценили
Стало известно о состоянии здоровья фигуриста Костомарова
Пользователей Telegram предупредили о самой массовой фишинговой атаке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.