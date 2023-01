Врач перечислила семь способов продлить молодость кожи

Врач Альпана Мохта порекомендовала отказаться от алкоголя для борьбы с дряблостью кожи

Для борьбы с дряблостью кожей необходимо отказаться от курения и высыпаться, считает врач Альпана Мохта. Она перечислила семь способов, которые помогут продлить молодость и сохранить подтянутость кожи в материале для Eat This, Not That!

В первую очередь Мохта рекомендует использовать средства по уходу за кожей, которые содержат ингредиенты, повышающие уровень коллагена и эластина. «Коллаген и эластин — это белки, которые помогают сохранить упругость и эластичность кожи», — объяснила она. Также врач посоветовала регулярно заниматься спортом, поскольку физические нагрузки помогают повысить тонус и упругость кожи за счет укрепления мышц.

Врач обратила внимание на важность качественного сна не только для хорошего состояния кожи, но и для здоровья всего организма. Она настоятельно порекомендовала высыпаться и наладить график сна. Помимо этого, Мохта предупредила об опасности курения и алкоголя. По ее словам, табак и выпивка могут способствовать преждевременному старению кожи и разрушению коллагена и эластина.

Тем, кто желает сохранить упругости кожи, Мохта предложила пить больше чистой воды, ежедневно пользоваться солнцезащитным кремом, чтобы уменьшить влияние ультрафиолета, и питаться полезными и здоровыми продуктами.

Ранее кандидат медицинских наук, косметолог-дерматолог Наталия Гайдаш рассказала, как следует ухаживать за кожей в отопительный сезон. Она посоветовала использовать увлажнитель воздуха или развесить на батареях мокрые простыни или белье.