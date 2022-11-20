Назван способ спасти кожу в отопительный сезон

Дерматолог Гайдаш призвала увлажнять кожу и соблюдать питьевой режим в отопительный сезон

Кандидат медицинских наук, косметолог-дерматолог, директор медицинского центра «ТриАктив» Наталия Гайдаш рассказала, как следует ухаживать за кожей в отопительный сезон. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

Гайдаш объяснила, что сухой воздух негативно влияет на кожу, поскольку она плохо увлажняется, а ее гидролипидный баланс становится хуже. Она посоветовала использовать увлажнитель воздуха или развесить на батареях мокрые простыни или белье. Такие методы позволяют избавиться от сухого воздуха.

Медик назвала способ спасти кожу в отопительный сезон и порекомендовала использовать увлажняющие средства для лица и соблюдать хороший питьевой режим. По ее мнению, следует пить минимум два литра в день.

«Также из рациона рекомендуется исключить соленые, острые и перченые продукты, которые берут влагу на себя. В идеале нужно употреблять продукты с высоким содержанием воды. Это свежие фрукты и овощи, в которых много минералов и витаминов. Если зимой их недостаточно, то тогда их можно компенсировать с помощью биодобавок, например, коллагена с витамином С», — заключила дерматолог.