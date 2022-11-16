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15:24, 16 ноября 2022Забота о себе

Диетолог перечислила негативно влияющие на молодость кожи способы пить кофе

ETNT: диетолог Московиц предупредила об обезвоживании из-за чрезмерного употребления кофе

Фото: Stefan Jaitner / Globallookpress.com

Кофе вместо завтрака ускоряет процесс старения, считает диетолог Лиза Московиц. В материале для Eat This, Not That! она перечислила вредные способы пить кофе.

Диетолог предупредила, что кофе ни в коем случае нельзя пить вместо воды, поскольку его чрезмерное употребление приводит к обезвоживанию. Недостаток жидкости в организме негативно влияет на качество кожи, приводит к снижению уровня энергии и замедляет усвоение питательных веществ.

По словам Московиц, качественный сон — залог молодости. Поэтому она не советует употреблять напитки с кофеином в вечернее время. «Кофеин — это стимулятор, который нарушает полноценный отдых, если употреблять его незадолго до сна. Плохой сон замедляет процесс восстановления организма, ослабляет иммунную систему, портит настроение и нарушает метаболизм», — объяснила диетолог.

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Специалист не рекомендует добавлять в кофе жирные сливки и сахар, поскольку они делают напиток более калорийным. Чрезмерное употребление сахара также ускоряет процесс старения, портит кожу и зубы. Московиц сослалась на исследование, согласно которому избыток сахара приводит к ослаблению костей. Также диетолог не советует использовать искусственные подсластители, поскольку они повышают уровень инсулина в крови и нарушают микрофлору кишечника.

Еще одно важное правило — не пить кофе вместо полноценного завтрака, потому что утреннее голодание приводит к перееданию в течение дня. Диетолог предложила делать в выбор в пользу сытных завтраков с содержанием белка и клетчатки.

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Евгения Черкасова
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