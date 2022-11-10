Диетолог рассказала о вреде минеральной воды для некоторых людей

Диетолог Нефедова: минеральная вода вредна для людей с изжогой и другими заболеваниями

Богатая питательными веществами минеральная вода противопоказана людям с изжогой, предупредила диетолог компании «ВкусВилл», член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова. О том, кому еще желательно отказаться от употребления минеральной воды, она рассказала «Ленте.ру».

Содержание питательных веществ в природной (добытой из источников) и в «искусственной» минеральной воде могут сильно различаться, но обычно в ней в большом количестве содержатся минералы: карбонат кальция, сульфат магния, калий, сульфат натрия, рассказала Нефедова.

Содержащиеся в минеральной воде микроэлементы поддерживают здоровье костей, снижают риск развития сердечных болезней, предотвращают запоры Наталья Нефедова диетолог

Однако минеральная вода полезна не для всех, предупредила диетолог. Например, она может не подойти людям с изжогой и метеоризмом. Также некоторая минеральная вода может содержать большое количество натрия, на это нужно обращать внимание тем, кто старается ограничивать его употребление.

Газированная минеральная вода отлично восстанавливает водный баланс и часто больше нравится людям, чем обычная вода. Однако в целом неважно, какую воду пить, главное не допускать обезвоживания, подвела итог Нефедова.

Ранее Нефедова назвала главные ошибки худеющих. Она назвала резкое снижение калорийности пищи недопустимым в борьбе с лишним весом.