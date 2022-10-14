Диетолог назвала главные ошибки худеющих

Диетолог Нефедова: главной ошибкой худеющих является резкое снижение калорийности пищи

Врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова в беседе с радио Sputnik назвала главные ошибки худеющих.

По ее словам, первая распространенная ошибка заключается в резком уменьшении калорийности пищи. Если организм получает слишком мало калорий, обмен веществ замедляется. «Наш организм начинает переходить в режим консервации. Его не кормят, и он начинает снижать затраты энергии, поэтому вес встает», — сказала она.

Диетолог добавила, что в среднем женщина должна потреблять 1800-2000 килокалорий в сутки, а мужчина — 2500-3000 килокалорий.

Другой распространенной ошибкой является отсутствие в рационе необходимого количества овощей и фруктов. «Любые овощи — это жидкость, клетчатка, витамины и минералы, фитовещества. Можно взять за правило начинать прием пищи с овощей, чтобы не переедать», — подчеркнула она. Специалист посоветовала дополнять фруктами завтрак или использовать их в качестве перекуса.

Еще одна важная ошибка худеющих заключается в отказе от зерновых продуктов, отметила врач. По ее словам, это не очень хорошо для микробиоты кишечника, так как в этих продутых содержится клетчатка. «Плохое состояние микробиоты коррелирует со многими хроническими заболеваниями, например, аутоиммунными, и даже с такими психическими расстройствами, как депрессия», — сообщила Нефедова.

Нутрициолог предупредила, что при нехватке в рационе зерновых продуктов человек может испытывать дефицит глюкозы и злоупотреблять сладостями.

Ранее сообщалось, что диетолог Алексей Калинчев назвал правила питания во время тренировок и способы составления грамотного рациона на день при похудении. Он отмечает, что успех на 70-80 процентов зависит от питания и лишь на 20-30 процентов — от спорта.

