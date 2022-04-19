Названы простые правила для похудения

Диетолог Калинчев посоветовал при похудении убрать из рациона углеводы после четырех дня

Диетолог Алексей Калинчев назвал правила питания во время тренировок и способы составления грамотного рациона на день при похудении. Об этом сообщает URA.ru.

По словам специалиста, похудение нужно начинать с выстраивания здорового и сбалансированного рациона. Он отмечает, что успех на 70-80 процентов зависит от питания и лишь на 20-30 процентов — от спорта.

Чтобы похудеть, нужно соблюдать несколько правил, считает Калинчев. «Из простых универсальных правил, это надо убрать простые углеводы, сладкое, — посоветовал он. — Простые углеводы заменить сложными и перенести их до четырех часов дня. То есть, например, завтрак и обед — это сложные углеводы. После четырех дня углеводов не должно быть. Это если человек худеет. Это база».

В вечерних тренировках диетолог видит угрозу, потому что из-за них у людей растет аппетит. «Обычно тренировка вечером, значит, переедать будут на ночь, а это со всеми вытекающими. Питаться они продолжат неправильно, они же не скорректировали питание, поэтому надо обязательно начинать с коррекции питания», — объяснил он.

Калинчев опроверг миф, что люди с лишним весом много едят. Он отметил, что их проблема как раз наоборот в том, что у них плохой аппетит и маленькие порции.

Ранее нутрициолог Ирина Писарева назвала диеты бесполезными из-за краткосрочности эффекта. Она призвала менять пищевое поведение.