Нутрициолог назвала диеты бесполезными

Нутрициолог Ирина Писарева назвала диеты бесполезными из-за краткосрочности эффекта

Нутрициолог Ирина Писарева назвала диеты бесполезными из-за краткосрочности эффекта и призвала менять пищевое поведение. Мнение специалистки приводит Life.

По словам нутрициолога, чтобы снизить вес, необходимо поменять образ жизни. Это связано с тем, что людям тяжело ограничивать себя в еде или сидеть на препаратах для похудения длительное время. В результате после окончания диеты они снова полнеют.

Для похудения в домашних условиях специалистка рекомендует построить здоровый рацион и сделать акцент на балансе белков, жиров и углеводов. Она советует добавить в рацион полезные жиры в виде орехов и авокадо и сложные углеводы в виде цельнозерновых каш и белка из мяса или рыбы.

Но одного правильного питания для похудения мало, утверждает Писарева. Также нужны физические нагрузки не реже двух-трех раз в неделю, водный баланс и витамины.

«Чтобы снизить вес и начать худеть, нужно следить за водным балансом — он очень важен для метаболизма. Много пить следует именно воду, а не чай, соки или другие напитки», — объясняет она. По ее словам, нехватка витамина D тоже способна тормозить процесс похудения, и советует обратиться к специалисту, чтобы выявить дефицитные в организме микроэлементы.

У некоторых людей может быть предрасположенность к ожирению, предупреждает Писарева. В этом случае следует обратиться к специалисту, который даст индивидуальные рекомендации. «И самое главное напоминание для всех худеющих — важно не голодать! Потому что при голодных диетах уходит одна вода, а мы начинаем хотеть есть в два раза больше, в итоге провоцируем новый набор лишних килограммов», — заключила она.

Ранее Ирина Писарева предупредила о бесполезности хлеба из рафинированной муки для организма. По словам нутрициолога, в хлебе из рафинированной муки нет никаких питательных элементов и витаминов из-за способа обработки муки.