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Диетолог предупредила о бесполезности хлеба из рафинированной муки

News.ru: диетолог Писарева предупредила, что в хлебе из рафинированной муки нет витаминов

Фото: Evgeni Tcherkasski / Unsplash

Спортивный диетолог Ирина Писарева предупредила о бесполезности хлеба из рафинированной муки для организма. Ее слова приводит News.ru.

По словам Писаревой, в хлебе из рафинированной муки нет никаких питательных элементов и витаминов из-за способа обработки муки. Диетолог предложила обратить внимание на альтернативы из цельнозерновой и кукурузной муки или изготовленные на закваске, без использования дрожжей и сахара. Такой хлеб дороже, но стоит того, поскольку в нем есть необходимые для организма сложные углеводы и питательные вещества.

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«В принципе хлеб полезен, но важны дозировка и качество. Если мы будем даже цельнозерновой хлеб есть и с салатом, и картошкой, и с супом, то это увеличит калорийность рациона и приведет к лишнему весу. А если это будет небольшой сэндвич за завтраком либо сэндвич в виде перекуса из цельнозернового хлеба с огурчиком, с рыбой, то почему бы и нет», — заключила Писарева.

Ранее сообщалось, что диетолог Ольга Павлова развеяла миф о запрете на еду после шести вечера при похудении. По ее словам, худеющим нужно ужинать за три-четыре часа до сна.

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Евгения Черкасова
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