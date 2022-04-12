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Диетолог развеяла миф о запрете ужина после шести часов вечера при похудении

Диетолог Ольга Павлова посоветовала худеющим ужинать за три-четыре часа до сна

Фото: Dan DeAlmeida / Unsplash

Диетолог Ольга Павлова развеяла миф о запрете на еду после шести вечера при похудении. Соответствующий ролик появился на ее YouTube-канале.

По словам диетолога, худеющим нужно ужинать за три-четыре часа до сна. Она объяснила, что при ненормированном графике неправильно питаться по стандарту, когда завтрак в восемь утра, обед в час дня, а ужин в пять вечера. При выборе режима питания худеющим, по мнению Павловой, нужно отталкиваться от фактического режима дня.

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Диетолог объяснила, что время приемов пищи зависит от подъема и отхода ко сну. «Завтрак должен быть в течение одного-двух часов после пробуждения. Обед должен быть в середине рабочего дня, в то время, когда мы проголодались. Чаще всего люди обедают в 13-15 часов. Ужин за три-четыре часа до сна. То есть чаще всего у них ужин в 18-21», — объяснила она. Павлова добавила, что если работа заканчивается поздно, и человека клонит в сон, то ужинать можно за два часа до сна. При снижении веса, по ее мнению, важно, чтобы ужин содержал в себе белок и клетчатку.

По словам диетолога, для качественного сна желудок не должен быть переполнен. «Если мы наелись и тут же пошли и легли на бок, то кровообращение перераспределяется таким образом, что большая часть кровотока идет к ЖКТ — активно идут процессы пищеварения», — объяснила она.

Ранее диетолог Алексей Ковальков объяснил, что схема трехразового питания не всегда работает. Он посоветовал при похудении есть пореже и отказаться от завтрака.

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Рузанна Акмалтдинова
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