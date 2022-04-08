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Диетолог Ковальков посоветовал отказаться от трехразового питания

Диетолог Алексей Ковальков посоветовал при похудении есть пореже и отказаться от завтрака

Фото: Unsplash

Диетолог Алексей Ковальков объяснил, что схема трехразового питания не всегда работает. Слова специалиста приводит «Вечерняя Москва».

По мнению эксперта, число приемов пищи в день при похудении должно зависеть от потребностей и задач, которые нужно выполнить в течение дня. Без перерывов в питании процесс жиросжигания запускаться не будет, поэтому лучше есть пореже — например, отказаться от завтрака. «Кто придумал такое правило — завтракать? — вопрошает Ковальков. — У каждого закона есть автор. А кто автор этого? Ни один диетолог под этим правилом не подписался». Он посоветовал придерживаться сбалансированного и индивидуального питания.

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Ковальков отметил, что если придерживаться системы дробного питания, то инсулин в организме будет вырабатываться постоянно, поскольку это происходит всякий раз, когда в организм поступает еда. «Инсулин, который вырабатывается в поджелудочной железе, постепенно исчезает. Бывает даже такой диагноз, как "диабет пожилых людей", когда у человека эта "бочка" иссякает и ему нужно подкалывать инсулин. Если мы будем краник открывать почаще, то инсулин закончится побыстрее», — объясняет он.

Ранее диетологи Кортни Д'Анджело и Триста Бест назвали четыре главных овоща для похудения. В их числе шпинат, красный перец, брокколи и морковь.

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Рузанна Акмалтдинова
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