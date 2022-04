Названы четыре лучших овоща для похудения

Диетолог Триста Бест назвала морковь одним из лучших овощей для худеющих

Диетологи Кортни Д'Анджело и Триста Бест назвали четыре главных овоща для похудения. В их числе шпинат, красный перец, брокколи и морковь, пишет издание Eat This, Not That!

По словам Д'Анджело, шпинат богат питательными веществами и подходит для салата, обжаривания или добавления в белковый смузи. По мнению обеих специалисток, добавление шпината в рацион может помочь избавиться от жира на животе. Д'Анджело отмечает, что этот продукт содержит в себе клетчатку, которая помогает лучше усваивать питательные вещества и способствует пищеварению. Также в нем есть витамин К, который полезен для снижения массы тела, в том числе для избавления от висцерального жира.

По мнению Бест, идеальный овощ для диеты — это красный болгарский перец. «Перец содержит мало калорий и много питательных веществ, он помогает создать чувство сытости после еды. Эта комбинация помогает предотвратить переедание в течение дня», — объясняет Бест. Она отмечает, что на похудение влияют и содержащиеся в перце клетчатка и капсаицин.

Оба диетолога убеждены, что брокколи помогает чувствовать себя сытым, дает энергию, предотвращает увеличение веса, помогает пищеварению и является лучшим помощником в борьбе за стройную талию. Д'Анджело объясняет, что это происходит благодаря высокому содержанию в овоще витамина С, кальция и хрома. Бест добавляет, что брокколи также богата антиоксидантами, которые ослабляют воспалительные процессы в организме.

Ранее индийский диетолог Бхакти Капур рассказала о шести ошибках при питании. По ее словам, борьба с лишним весом зависит не только от рациона и упражнений.