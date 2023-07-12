Миллиардер-биохакер перелил себе кровь сына ради омоложения и остался недоволен

Миллиардер-биохакер Брайан Джонсон сообщил, что омоложение молодой кровью ему не подходит

Американский миллиардер-биохакер Брайан Джонсон разочаровался в омоложении с помощью крови молодых доноров и отказался от такого лечения. О своем решении он сообщил в Twitter, пишет Daily Mail.

45-летний Джонсон, рассказал, что в поисках эффективного средства для омоложения он ежемесячно проходил через процедуру плазмафереза. В общей сложности ему перелили 6,1 литра плазмы, полученной из крови юных доноров, включая его 17-летнего сына.

Изучив результаты анализа биомаркеров, миллиардер остался недоволен. Данные показали, что переливание не оказало существенного влияния на его организм. «В моем случае преимущества метода не превосходят результаты других моих вмешательств», — резюмировал Джонсон.

При этом бизнесмен полностью не отказывается от идеи бороться со старостью с помощью молодой крови. Он полагает, что переливания могут быть полезны для людей более старшего возраста или при определенных обстоятельствах. Также он назвал многообещающими альтернативные методы плазмафереза и фракций молодой плазмы.

Ранее Брайан Джонсон в интервью Bloomberg рассказал, что ежегодно тратит два миллиона долларов на врачей и десятки ежедневных медицинских процедур ради вечной молодости. Одним из вмешательств был плазмаферез, во время которого он перелил себе компоненты крови 17-летнего сына, а собственную кровь пожертвовал пожилому отцу.