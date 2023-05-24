Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:56, 24 мая 2023Забота о себе

Американский миллиардер перелил себе кровь 17-летнего сына ради омоложения

Bloomberg: миллиардер Брайан Джонсон перелил себе кровь 17-летнего сына ради омоложения

Фото: Magdalena Wosinska / Bloomberg

45-летний американский миллиардер-программист Брайан Джонсон, который ищет секрет долголетия, перелил себе компоненты крови 17-летнего сына ради эффекта омоложения. Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, процедура по переливанию компонентов крови проходила в частной клинике недалеко от Далласа (США) 3 апреля. В течение нескольких часов у 17-летнего Талмейджея взяли один литр крови, что составляет примерно одну пятую часть от всего объема крови в теле подростка. После этого ее преобразовали в плазму и перелили Брайану Джонсону. Аналогичная процедура была проведена с отцом влиятельного программиста. 70-летнему Ричарду ввели плазму Джонсона, полученную из оставшейся крови, которую откачали, прежде чем ввести кровь юноши.

Bloomberg отмечает, что для Джонсона плазмаферез не является необычной процедурой. Миллиардер несколько раз проходил через нее, однако ранее получал плазму от анонимного донора. Сообщается, что неизвестный юноша подвергся тщательной проверке, поскольку Джонсон хотел убедиться, что он имеет идеальный индекс массы тела, ведет здоровый образ жизни и не страдает от каких-либо заболеваний.

Материалы по теме:
«Предать могут все, даже самые близкие» История одной семьи, разругавшейся из-за жилья
«Предать могут все, даже самые близкие»История одной семьи, разругавшейся из-за жилья
14 января 2019
Угробили мечты Почему миллиардеры оставляют родных без наследства
Угробили мечтыПочему миллиардеры оставляют родных без наследства
15 марта 2018

Издание сообщило, что медицинская команда Джонсона одобрила процедуру переливания крови в качестве средства омоложения, несмотря на недостаточное исследование ее влияния на организм человека. Метод используется для предотвращения болезней Паркинсона и Альцгеймера, а также при снижении когнитивных функций.

Ранее Брайан Джонсон в интервью Bloomberg подробно рассказал, что ежегодно тратит два миллиона долларов на врачей и десятки ежедневных медицинских процедур ради вечной молодости. В феврале стало известно, что миллиардер бросил без денег больную раком невесту.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Улитина
Обсудить
Последние новости
Нарышкин прокомментировал данные о ранении главкома ВСУ
Песков оценил идею переноса Рождества на Украине
Российского онлайн-педофила арестовали после видеозвонка ребенку
Стало известно о наступлении российских сил в ЛНР
Ограбивший на 1600 рублей офис микрокредитов россиянин получил пять лет колонии
Норвегия выразила готовность обучать украинских пилотов на истребителях F-16
Американский миллиардер перелил себе кровь 17-летнего сына ради омоложения
Названа самая опасная для животных страна мира
Россиянина ранили из ракетницы в драке на курорте
Создатели GTA 6 рассказали о стремлении к совершенству
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.