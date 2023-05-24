Американский миллиардер перелил себе кровь 17-летнего сына ради омоложения

Bloomberg: миллиардер Брайан Джонсон перелил себе кровь 17-летнего сына ради омоложения

45-летний американский миллиардер-программист Брайан Джонсон, который ищет секрет долголетия, перелил себе компоненты крови 17-летнего сына ради эффекта омоложения. Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, процедура по переливанию компонентов крови проходила в частной клинике недалеко от Далласа (США) 3 апреля. В течение нескольких часов у 17-летнего Талмейджея взяли один литр крови, что составляет примерно одну пятую часть от всего объема крови в теле подростка. После этого ее преобразовали в плазму и перелили Брайану Джонсону. Аналогичная процедура была проведена с отцом влиятельного программиста. 70-летнему Ричарду ввели плазму Джонсона, полученную из оставшейся крови, которую откачали, прежде чем ввести кровь юноши.

Bloomberg отмечает, что для Джонсона плазмаферез не является необычной процедурой. Миллиардер несколько раз проходил через нее, однако ранее получал плазму от анонимного донора. Сообщается, что неизвестный юноша подвергся тщательной проверке, поскольку Джонсон хотел убедиться, что он имеет идеальный индекс массы тела, ведет здоровый образ жизни и не страдает от каких-либо заболеваний.

Издание сообщило, что медицинская команда Джонсона одобрила процедуру переливания крови в качестве средства омоложения, несмотря на недостаточное исследование ее влияния на организм человека. Метод используется для предотвращения болезней Паркинсона и Альцгеймера, а также при снижении когнитивных функций.

Ранее Брайан Джонсон в интервью Bloomberg подробно рассказал, что ежегодно тратит два миллиона долларов на врачей и десятки ежедневных медицинских процедур ради вечной молодости. В феврале стало известно, что миллиардер бросил без денег больную раком невесту.