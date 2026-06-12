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13:07, 12 июня 2026Экономика

В Москве раздадут питьевую воду

Пассажирам московского транспорта раздадут бесплатную воду из-за жары
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Пассажирам транспорта Москвы будут раздавать бесплатную питьевую воду из-за жары в День России. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

«С 10 июня в столице установилась температура выше плюс 28 градусов, в транспорте начали раздавать питьевую воду. Чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно, на три дня было подготовлено более 7,5 тысячи литров воды», — говорится в сообщении.

12 июня с полудня бутылки с водой можно будет получить у инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров. Воду будут раздавать на станциях метро «Измайловская», «Фили», «Багратионовская», «Кунцевская», «Филевский парк», «Студенческая», «Кутузовская», «Пионерская» и «Выхино». С 12:30 воду можно будет получить у информационной стойки Ленинградского вокзала. На первом этаже здания установили станции с бесплатной питьевой водой.

Ранее Гидрометцентр России спрогнозировал скорый спад жары в Москве. В воскресенье, 14 июня, возможен кратковременный дождь, а температура будет держаться в пределах 19-24 градусов.

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