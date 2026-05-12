Бывшая королева красоты выдавала себя за пластического хирурга и обезображивала клиенток

В Индонезии бывшая королева красоты 7 лет выдавала себя за пластического хирурга

В Индонезии одну из самых красивых женщин страны — Дженни Рахмани Фитри — арестовали за то, что она проводила серьезные косметологические операции без лицензии. Об этом сообщает Colombia One.

Фитри была известна как финалистка национального конкурса красоты 2024 года. Как выяснила полиция, с 2019 года она выдавала себя за пластического хирурга. Девушка привлекала женщин в клинику большими скидками, показывала им поддельные сертификаты, брала деньги, а затем обезображивала их.

Расследование в отношении Фитри началось после жалобы клиентки. Она заявила, что бывшая королева красоты делала ей подтяжку лица. После операции у женщины началось сильное кровотечение, а через некоторое время раны на ее лице стали гноиться. С тех пор у нее остались шрамы на голове, на которых не могут вырасти волосы.

После этой клиентки в полицию обратилось еще 15 жертв Фитри. В конце апреля ее арестовали в собственном доме. Организаторы конкурса лишили девушку титула самой красивой женщины провинции Риау и убрали ее имя из списка финалисток.

Ранее сообщалось, что в Бразилии арестовали победительницу конкурса красоты «Мисс Уберландия —2025» по обвинению в торговле наркотиками. В рамках расследования полиция уже изъяла 5,9 тонны марихуаны.

