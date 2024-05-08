Бандиты расстреляли 23-летнюю участницу «Мисс Эквадор» Лэнди Паррагу в ресторане

В Эквадоре двое бандитов ворвались в ресторан, где обедала 23-летняя Лэнди Паррага, и жестоко расправились с ней. Полиция предполагает, что к нападению может быть причастна вдова торговца наркотиками Леандро Нореро. «Лента.ру» разобралась, что произошло и почему молодую и успешную королеву красоты погубила привычка выкладывать фотографии еды.

Паррагу выследили из-за ее активности в социальных сетях

23-летняя Паррага была очень известна в Эквадоре. Несколько лет назад ее признали главной красавицей города Кеведо (находится недалеко от Кито — столицы Эквадора), она участвовала в конкурсе «Мисс Эквадор» и заняла пятое место, а на ее страницы в социальных сетях было подписано более миллиона человек. Кроме того, девушка владела собственным магазином товаров для дома и брендом спортивной одежды.

Нападение на королеву красоты произошло 29 апреля. Она обедала в ресторане и выложила в соцсети снимок севиче из осьминога. На фотографии, которая, как считают следователи, оказалась для нее роковой, можно разглядеть название заведения.

Фотография севиче из осьминога. Из-за этой закуски, предположительно, бандиты вычислили местоположение Лэнди Парраги Фото: @landyparraga.ec

Вскоре после того как снимок появился в сети, в ресторан ворвались двое мужчин в масках, вооруженные пистолетами. Один из них напал на Паррагу и на мужчину, с которым она беседовала, а второй сторожил у входа в заведение.

Нападавший выстрелил в Паррагу трижды, а затем ушел вместе с подельником, оставив девушку лежать в луже крови. Она погибла на месте

Расправа попала на камеры видеонаблюдения ресторана. Преступление вызвало огромный резонанс в Эквадоре не только из-за популярности девушки, но и из-за того, что фактически случилось в прямом эфире.

У Парраги был роман со знаменитым наркобароном

Паррагу упоминал в телефонных разговорах известный эквадорский преступник Леандро Нореро по прозвищу El Patrón (Босс). Мужчину называли одним из главных теневых наркобаронов страны. Он прославился в 2020 году во время пандемии COVID-19, когда сымитировал свою кончину от болезни в Перу, сумел сбежать от тамошних полицейских и вернуться на родину.

В мае 2022 года Нореро задержали уже в Эквадоре. В октябре того же года он якобы погиб во время тюремного бунта — в ходе столкновений с полицией применялось огнестрельное оружие, а в здании случился крупный пожар. Однако достоверных доказательств смерти Нореро нет, так как его ДНК не было ни в одной базе. Учитывая его изворотливость, многие считают, что он мог использовать бунт для очередного побега

Записи телефонных разговоров Нореро, в которых упоминается Паррага, были обнаружены во время специальной операции властей Эквадора под названием «Метастазы». Главной задачей операции было вычислить взяточников среди чиновников.

В результате операции десятки людей привлекли к ответственности за покупку «платных услуг» судей, полицейских и сотрудников тюрем. Полиция все еще продолжает расследовать их дела и периодически делится с журналистами новыми подробностями.

К преступлению могла быть причастна вдова Нореро

Из разговоров Нореро следует, что он состоял в романтических отношениях с Паррагой. При этом матерый уголовник очень боялся, что об этом узнает его жена. Он говорил это в переписке со своим бухгалтером Хеливе Ангуло.

Если моя жена что-нибудь узнает — мне конец. Друг мой, ее имя не должно нигде упоминаться. Иначе мой мир рухнет Леандро Нореро из переписки с Хеливе Ангуло

Лэнди Паррага Фото: @landyparraga.ec

Информация о романе наркобарона и знаменитости попала в прессу в декабре 2023 года. Кроме того в памяти его телефона обнаружили снимки модели, а также переписки, подтверждающие, что он делал ей щедрые подарки. В телефоне королевы красоты также нашли фотографии Нореро и его подарков. В частности, он подарил девушке несколько квартир и автомобилей.

По одной из версий, за нападением на Паррагу может стоять именно вдова наркобарона. Впрочем, неизвестно, зачем ей было идти на это преступление, если ее мужа уже полтора года нет на свете. Но месть, как известно, подают холодной. К тому же неизвестно, жив ли Нореро на самом деле, и не мог ли он стоять за мрачным преступлением.