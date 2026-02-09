Рост зарплат в ключевой российской отрасли сошел на нет

«Ъ»: Медианная зарплата в IT-отрасли почти не изменилась в июле-декабре

Во второй половине 2025 года медианная зарплата в IT-отрасли почти не изменилась в сравнении с тем же периодом 2024-го. О стагнации окладов в одном из ключевых секторов российской экономики сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные платформы «Хабр».

В июле-декабре медианная зарплата в отрасли составила 183 тысячи рублей, уточнили аналитики. На тот момент половина работников сфере получала оклад выше этой суммы, а другая — ниже. Темпы роста зарплат в IT затормозились не только в сравнении с показателем за вторую половину 2024-го, но и к уровню, фиксировавшемуся в начале 2025-го, пояснили эксперты.

На подобную динамику, добавили они, во многом повлияла стагнация зарплат в региональных IT-компаниях. Там такого рода специалистам, по состоянию на конец 2025 года, работодатели платили в среднем 159 тысяч рублей в месяц. В мегаполисах дела обстояли гораздо лучше. В Москве показатель составил 230 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге — 200 тысяч. Впрочем, темпы роста окладов в этой сфере в столице также оставили желать лучшего — только плюс 4 процента. Все это в конечном счете привело к тому, что темпы роста ежемесячных окладов в IT-сфере оказались ниже инфляции, констатировали эксперты.

Динамика окладов затормозилась не только в IT-отрасли, но и других важных сферах российской экономики. О постепенном завершении «зарплатной гонки» в стране после нескольких лет стремительного увеличения окладов участники рынка активно заговорили еще во второй половине 2025 года. Об этом, в частности, предупреждал Центробанк. В регуляторе связывали замедление темпов роста окладов с ростом издержек предприятий и снижением спроса на новых сотрудников. На этом фоне, спрогнозировал главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров, в 2026 году динамика увеличения окладов в стране замедлится как в номинальном, так и в реальном выражениях.