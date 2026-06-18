Переживающих из-за развития ИИ россиян стало больше

SuperJob: Доля не опасающихся развития ИИ россиян сократилась за год с 55 % до 49 %

Доля экономически активных россиян, переживающих из-за развития искусственного интеллекта (ИИ), выросла за год — показатель тех, кто не боится ИИ, упал с 55 до 49 процентов, а тех, кто затруднился с оценкой, стало 38 процентов (рост на 5 процентных пункта). Об этом свидетельствуют данные исследования SuperJob, в ходе которого были опрошены три тысячи совершеннолетних жителя 534 населенных пунктов РФ.

Как следует из представленных сервисом данных, не опасаются ИИ 58 процентов мужчин-респондентов и только 41 процент россиянок. Также настороженность в отношении технологии растет с возрастом — среди опрошенных моложе 35 лет не боятся ИИ 55 процентов, в возрастной категории 35-44 года таких уже 49 процентов, а среди тех, кому 45 лет и больше, — 39 процентов.

В разбивке по профессиям меньше всего переживают по поводу развития ИИ пиарщики, программисты и учителя — 80, 79 и 72 процента соответственно. На другом полюсе оказались дизайнеры и маркетологи, среди которых новых технологий не опасается только половина опрошенных.

Также показатель коррелирует с размером дохода. Среди респондентов с доходом до 100 тысяч рублей не боятся нейросетей 44 процента, а в категории тех, кто зарабатывает от 150 тысяч рублей в месяц, их доля достигает 60 процентов.

«Главный страх — замена человека и потеря рабочих мест. Также респонденты не хотят возникновения неконтролируемых ситуаций, опасаются деградации человечества, восстания машин, роста мошенничества и утечки данных, галлюцинаций и ошибок нейросетей, гибели творчества и культуры», — поделились авторы исследования.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков назвал ограниченным влияние технологий искусственного интеллекта на российский рынок труда. Согласно усредненной оценке, которую он привел, ИИ может помочь в выполнении 7,5 процента профессиональных задач.