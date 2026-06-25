Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:27, 25 июня 2026Экономика

Один из крупнейших центробанков пообещал снова повысить ставки

ЕЦБ: Центральному банку зоны евро придется снова повысить ставки
Кирилл Луцюк

Фото: nitpicker / Shutterstock / Fotodom

Европейскому центральному банку (ЕЦБ) придется повысить процентные ставки еще раз. Об этом заявила член правления Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель Шнабель в интервью Die Zeit. Оно опубликовано на сайте регулятора.

По ее словам, такие шаги необходимы для того, чтобы в перспективе вернуть инфляцию к целевому показателю в два процента. Однако масштабы и сроки дальнейших мер будут зависеть от развития конфликта, экономики и инфляции.

Прошлое повышение ставок Шнабель также назвала необходимой мерой. Таким образом регулятор стремился предотвратить последствия скачка стоимости энергоносителей.

«Без повышения ставки инфляция оставалась бы выше нашего целевого показателя в два процента в среднесрочной перспективе», — заявила Шнабель.

Она полагает, что еврозона не сможет быстро вернуться к довоенной ситуации. Энергетическая инфраструктура на Ближнем Востоке повреждена, а кроме того, необходимо будет пополнить стратегические запасы нефти, истощенные во время конфликта.

Ранее, 11 июня, ЕЦБ повысил три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов впервые с 2023 года. Процентная ставка по депозитам дошла с 2 до 2,5 процента. Что касается ставок по основным операциям рефинансирования и маржинальным кредитам, то они достигли 2,4 и 2,65 процента соответственно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Аксенов обратился к крымчанам на фоне ударов ВСУ по энергоинфраструктуре

    Россиянам раскрыли способы избежать импульсивных покупок

    В Дагестане произошла стрельба

    В США предупредили о попытках Киева втянуть НАТО в войну через угрозы Лукашенко

    Подсчитана стоимость многомиллионной недвижимости Нагиева

    Шаляпин признался в наличии детей

    Захарова поставила крест на цифровых свободах США после удаления VK из App Store

    Лукашенко обратился к Украине с призывом

    Немецкая полиция провела рейд в «Украинском доме»

    Избранница одержимого молодостью миллионера рассказала о радикальном омоложении кожи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok