Один из крупнейших центробанков пообещал снова повысить ставки

ЕЦБ: Центральному банку зоны евро придется снова повысить ставки

Европейскому центральному банку (ЕЦБ) придется повысить процентные ставки еще раз. Об этом заявила член правления Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель Шнабель в интервью Die Zeit. Оно опубликовано на сайте регулятора.

По ее словам, такие шаги необходимы для того, чтобы в перспективе вернуть инфляцию к целевому показателю в два процента. Однако масштабы и сроки дальнейших мер будут зависеть от развития конфликта, экономики и инфляции.

Прошлое повышение ставок Шнабель также назвала необходимой мерой. Таким образом регулятор стремился предотвратить последствия скачка стоимости энергоносителей.

«Без повышения ставки инфляция оставалась бы выше нашего целевого показателя в два процента в среднесрочной перспективе», — заявила Шнабель.

Она полагает, что еврозона не сможет быстро вернуться к довоенной ситуации. Энергетическая инфраструктура на Ближнем Востоке повреждена, а кроме того, необходимо будет пополнить стратегические запасы нефти, истощенные во время конфликта.

Ранее, 11 июня, ЕЦБ повысил три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов впервые с 2023 года. Процентная ставка по депозитам дошла с 2 до 2,5 процента. Что касается ставок по основным операциям рефинансирования и маржинальным кредитам, то они достигли 2,4 и 2,65 процента соответственно.