Еще в одном российском регионе захотели ввести штрафы за склонение к абортам. Речь идет о Ростовской области, сообщает «Коммерсант».

Согласно законопроекту, который рассмотрит законодательное собрание области, штрафы будут достигать 15 тысяч рублей. В случае если гражданин повторно нарушит закон, размер взыскания вырастет до 40 тысяч рублей.

Уточняется, что правонарушение будет считаться совершенным независимо от того, было ли проведено искусственное прерывание беременности или нет.

Ранее сообщалось, что в ряде российских регионов, в числе которых Санкт-Петербург, Хакасия, Курская, Новгородская и Псковская области, запретили склонять женщин к абортам. Вопрос о введении штрафов за склонение к абортам обсуждается также на федеральном уровне, однако сначала в Госдуме хотят проанализировать региональный опыт.