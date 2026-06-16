В Минобороны отчитались о сбитых над Россией украинских дронах

В Минобороны сообщили об уничтожении 40 украинских дронов над Россией за шесть часов

Во вторник, 16 июня, в период с 14:00 до 20:00 мск средства противовоздушной обороны уничтожили 40 украинских дронов над Россией за шесть часов. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Дроны были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Липецкой, Рязанской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее пять человек пострадали при ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Один из ударов пришелся на село Погремец — там украинский дрон атаковал гражданский автомобиль. В результате пострадали мужчина и женщина.