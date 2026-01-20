Реклама

На пляже нашли яйца хищного динозавра

В Португалии нашли яйца динозавров возрастом 150 миллионов лет
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: FiledIMAGE / Shutterstock / Fotodom

Палеонтологи нашли на пляжах Санта-Крус, Португалия, яйца динозавров, датированные поздним юрским периодом. Об этом сообщает Lusa.

Первым гнездо обнаружил Карлос Натарио, сотрудник организации Sociedade de História Natural de Torres Vedras, занимающейся палеонтологическими исследованиями. По внешнему виду яиц он определил, что их отложили хищные карнотавры. Примерный возраст находки — 150 миллионов лет.

Найденное гнездо было спрятано в песчанике. Обычно карнозавры не откладывают яйца в подобных местах. Натарио предположил, что изначально они были зарыты на берегу реки.

От яиц остались только оболочки: все динозавры успешно вылупились. Тем не менее Натарио не теряет надежды найти в них следы эмбрионов.

Ранее сообщалось, что в районе Монте-Сан-Джорджо, Швейцария, итальянские ученые нашли почти полный скелет лариозавра (Lariosaurus valceresii). Эксперты назвали находку уникальной, поскольку на ней сохранились участки кожи в форме чешуи.

