Найдены останки динозавра возрастом 240 миллионов лет с сохранившейся чешуей

В Швейцарии нашли почти полный скелет лариозавра возрастом 240 миллионов лет

В районе Монте-Сан-Джорджо, Швейцария, итальянские ученые нашли почти полный скелет лариозавра (Lariosaurus valceresii). Об этом стало известно из исследования, опубликованного в Swiss Journal of Palaeontology.

Возраст обнаруженных останков составляет 240 миллионов лет. Ученые назвали находку уникальной, поскольку на ней сохранились участки кожи в форме чешуи. Обычно мягкие ткани успевают разрушиться к тому моменту, как их находят.

Благодаря открытию ученые выяснили, что у лариозавра были перепончатые лапы. Это позволяет сделать вывод, что динозавры перемещались в воде, используя конечности, как современные крокодилы. До этого считалось, что древние морские рептилии передвигались в первую очередь за счет хвоста.

Ранее сообщалось, что исследовательница из Китая случайно нашла на рынке кусок янтаря с хвостом динозавра. Его продавали как безделушку с древним растением внутри.