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19:40, 29 августа 2024Из жизни

Найденное в янтаре растение оказалось хвостом динозавра

В Китае впервые нашли в янтаре хвост динозавра, покрытый перьями

Фото: Unsplash

Исследовательница из Китая случайно нашла на рынке кусок янтаря с хвостом динозавра. Об этом пишет IFL Science.

В 2015 году палеонтолог Линда Син наткнулась на необычный кусок янтаря на рынке в Мьянме. Янтарь с крупным куском какого-то древнего растения был отполирован и готов к продаже в качестве домашней безделушки. Однако Син заподозрила, что сувенир может скрывать нечто большее и предложила Институту палеонтологии приобрести его.

После ряда тестов оказалось, что в янтаре не растение, а покрытый перьями хвост молодого целурозавра — клады, включающей всех динозавров-тероподов, тесно связанных с птицами. «Внутри сохранился хвост молодой особи, состоящий из восьми позвонков; они окружены перьями, которые сохранились в 3D и с микроскопическими подробностями. При этом позвонки не слиты в стержень или пигостиль, как у современных птиц и их ближайших родственников. Вместо этого хвост длинный и гибкий, с килями перьев, спускающимися по каждой стороне. Другими словами, мы можем быть уверены, что это перья динозавра, а не птицы», — сказал соавтор исследования, ученый Райан Маккеллар. Останки динозавра обнаружили в янтаре впервые. Предположительно молодой целурозавр угодил в смолу еще при жизни и так и не смог из нее выбраться. Именно поэтому его хвост так хорошо сохранился.

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      Антонина Черташ
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